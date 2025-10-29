Україна завдала ударів по стратегічних обʼєктах ВПК Росії

Удар по НПЗ. Фото: росЗМІ

Українські військові у ніч проти 29 жовтня завдали успішних ударів по стратегічних обʼєктах військово-промислового комплексу Росії. Виведення з ладу виробничих потужностей підприємств суттєво послаблює здатність окупантів продовжувати бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у середу, 29 жовтня.

Удари по заводах окупантів

Підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, які залучені в забезпеченні армії Росії. Внаслідок цього зафіксовано вибухи та пожежі.

Зокрема, було уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область.

"Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, було уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На обʼєкті лунали вибухи та сталася пожежа.

Підприємство покриває попит Приволзького федерального округу. Його проєктна спроможність — близько 1,3 мільйона тонн на рік, що дорівнює приблизно 0,5% від загального обсягу переробки в Росії. На заводі працюють дві лінії первинної переробки нафти та окрема установка вакуумної переробки мазуту.

Наразі встановлюють результати місій та ступінь завданих збитків.

Також у ніч проти 29 жовтня вітчизняні ударні дрони уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю.

"Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ — 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, які спрямовані на припинення російської агресії.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії на Бєлгородському водосховищі запровадили режим надзвичайної ситуації через удари ЗСУ. Відомо, що гребля почала пропускати воду.

Нещодавно у напрямку Москви летіли безпілотники, а у мережі показали мобільну вогневу групу біля Кремля.