ВСУ поразили три стратегических завода в России — детали ударов

Дата публикации 29 октября 2025 17:56
обновлено: 17:56
Украина нанесла удары по стратегическим объектам ВПК России
Удар по НПЗ. Фото: росСМИ

Украинские военные в ночь на 29 октября нанесли успешные удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Вывод из строя производственных мощностей предприятий существенно ослабляет способность оккупантов продолжать боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 29 октября.

Читайте также:

Удары по заводам оккупантов

Подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, которые задействованы в обеспечении армии России. В результате этого зафиксированы взрывы и пожары.

В частности, был поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область.

"Этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Главное направление деятельности — первичная переработка углеводородов. Объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки). Завод производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Кроме того, был поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте раздавались взрывы и произошел пожар.

Предприятие покрывает спрос Приволжского федерального округа. Его проектная мощность — около 1,3 миллиона тонн в год, что составляет примерно 0,5% от общего объема переработки в России. На заводе работают две линии первичной переработки нефти и отдельная установка вакуумной переработки мазута.

Сейчас устанавливают результаты миссий и степень нанесенного ущерба.

Также в ночь на 29 октября отечественные ударные дроны поразили Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края.

"Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ — 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают реализовывать меры, направленные на прекращение российской агрессии.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в России на Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ударов ВСУ. Известно, что плотина начала пропускать воду.

Недавно в направлении Москвы летели беспилотники, а в сети показали мобильную огневую группу возле Кремля.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
