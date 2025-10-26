В России раздаются взрывы на военных аэродромах — что известно

В России атакуют военные аэродромы — что известно
В России вечером 26 октября раздаются мощные взрывы. Известно, что в Московской области и в других регионах страны-террориста под атакой оказались военные аэродромы.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Атака на военные аэродромы России
"На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы", — отметил Коваленко.
Что говорят россияне
Местные СМИ пишут, что в Московской области слышны взрывы возле аэродрома, где размещены стратегические бомбардировщики:
- Ту-160;
- Ту-95МС;
- Ту-22М3.
Кроме того, на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга" объявили план "Ковер".
Напомним, в России все чаще фиксируют возгорание релейных шкафов и электрощитовых. Противник остается без электричества и связи.
А в ночь на 24 октября неизвестный дрон попал в жилой дом в Московской области. В результате этого пострадали пятеро россиян.
