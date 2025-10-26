В России раздаются взрывы на военных аэродромах — что известно

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В России вечером 26 октября раздаются мощные взрывы. Известно, что в Московской области и в других регионах страны-террориста под атакой оказались военные аэродромы.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Атака на военные аэродромы России

"На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы", — отметил Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Что говорят россияне

Местные СМИ пишут, что в Московской области слышны взрывы возле аэродрома, где размещены стратегические бомбардировщики:

Ту-160;

Ту-95МС;

Ту-22М3.

Кроме того, на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга" объявили план "Ковер".

Напомним, в России все чаще фиксируют возгорание релейных шкафов и электрощитовых. Противник остается без электричества и связи.

А в ночь на 24 октября неизвестный дрон попал в жилой дом в Московской области. В результате этого пострадали пятеро россиян.