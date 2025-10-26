У Росії лунають вибухи на воєнних аеродромах — що відомо

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії ввечері 26 жовтня лунають потужні вибухи. Відомо, що в Московській області та в інших регіонах країни-терористки під атакою опинилися воєнні аеродроми.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на воєнні аеродроми Росії

"На Московщині та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродроми", — зазначив Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що кажуть росіяни

Місцеві ЗМІ пишуть, що у Московській області чутно вибухи біля аеродрому, де розміщені стратегічні бомбардувальники:

Ту-160;

Ту-95МС;

Ту-22М3.

Крім того, на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга" оголосили план "Ковер".

Нагадаємо, у Росії все частіше фіксують займання релейних шаф та електрощитових. Противник залишається без електрики та звʼязку.

А у ніч проти 24 жовтня невідомий дрон влучив у житловий будинок в Московській області. Внаслідок цього постраждали пʼятеро росіян.