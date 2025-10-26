Відео
Головна Армія У Росії атакують воєнні аеродроми — що відомо

У Росії атакують воєнні аеродроми — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:44
Оновлено: 17:46
У Росії лунають вибухи на воєнних аеродромах — що відомо
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії ввечері 26 жовтня лунають потужні вибухи. Відомо, що в Московській області та в інших регіонах країни-терористки під атакою опинилися воєнні аеродроми.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Читайте також:

Атака на воєнні аеродроми Росії

"На Московщині та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродроми", — зазначив Коваленко.

null
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що кажуть росіяни

Місцеві ЗМІ пишуть, що у Московській області чутно вибухи біля аеродрому, де розміщені стратегічні бомбардувальники:

  • Ту-160;
  • Ту-95МС;
  • Ту-22М3. 

Крім того, на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга" оголосили план "Ковер". 

Нагадаємо, у Росії все частіше фіксують займання релейних шаф та електрощитових. Противник залишається без електрики та звʼязку.

А у ніч проти 24 жовтня невідомий дрон влучив у житловий будинок в Московській області. Внаслідок цього постраждали пʼятеро росіян.

війна вибух літаки Росія аеродром
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
