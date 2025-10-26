В Росії масово горять релейні шафи та інфраструктура

Підпал релейної шафи в Росії. Фото: кадр з відео

У Росії все частіше трапляються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових. Пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення зафіксовано практично по всій території країни-терористки.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в українській розвідці у неділю, 26 жовтня.

Пожежі в Росії

За останній тиждень в Росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань". Йдеться про електрощитові, релейні шафи на залізницях та інші складові інфраструктури, які залучені до забезпечення агресії РФ проти України.

За інформацією джерел в розвідці, лише за останній тиждень електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку горіли в Москві, Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.

На одному з відео можна побачити, як представники місцевого руху опору здійснюють підпали за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин. Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та звʼязку, а армія противника зазнає труднощів в логістиці.

"Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюються і поширюються по всій території РФ. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян, навпаки, ставатиме темніше", — повідомляють представники руху опору.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, як українським дронам вдається успішно проникати вглиб Росії.

Раніше у ГУР показали, як дронами завдають окупантам серйозних втрат. Противнику не вдається закріпитися на рубежах для накопичення штурмових груп.