В России массово горят релейные шкафы и инфраструктура

В России все чаще случаются "внезапные" возгорания релейных шкафов и электрощитовых. Пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания зафиксированы практически по всей территории страны-террористки.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в украинской разведке в воскресенье, 26 октября.

Пожары в России

За последнюю неделю в России усилилась "эпидемия" поджогов и "самовозгораний". Речь идет об электрощитовых, релейных шкафах на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, которые задействованы в обеспечении агрессии РФ против Украины.

По информации источников в разведке, только за последнюю неделю электрощитовые, релейные шкафы и башни связи горели в Москве, Иркутской области, Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и других.

На одном из видео можно увидеть, как представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а армия противника испытывает трудности в логистике.

"Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, грохот и хлопки усиливаются и распространяются по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян, наоборот, будет становиться темнее", — сообщают представители движения сопротивления.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как украинским дронам удается успешно проникать вглубь России.

Ранее в ГУР показали, как дронами наносят оккупантам серьезные потери. Противнику не удается закрепиться на рубежах для накопления штурмовых групп.