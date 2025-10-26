Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В РФ горят релейные шкафы и электрощитовые — источники в ГУР

В РФ горят релейные шкафы и электрощитовые — источники в ГУР

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 16:52
обновлено: 17:10
В России массово горят релейные шкафы и инфраструктура
Поджог релейного шкафа в России. Фото: кадр из видео

В России все чаще случаются "внезапные" возгорания релейных шкафов и электрощитовых. Пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания зафиксированы практически по всей территории страны-террористки.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в украинской разведке в воскресенье, 26 октября.

Реклама
Читайте также:

Пожары в России

За последнюю неделю в России усилилась "эпидемия" поджогов и "самовозгораний". Речь идет об электрощитовых, релейных шкафах на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, которые задействованы в обеспечении агрессии РФ против Украины.

По информации источников в разведке, только за последнюю неделю электрощитовые, релейные шкафы и башни связи горели в Москве, Иркутской области, Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и других.

На одном из видео можно увидеть, как представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а армия противника испытывает трудности в логистике.

"Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, грохот и хлопки усиливаются и распространяются по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян, наоборот, будет становиться темнее", — сообщают представители движения сопротивления.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как украинским дронам удается успешно проникать вглубь России.

Ранее в ГУР показали, как дронами наносят оккупантам серьезные потери. Противнику не удается закрепиться на рубежах для накопления штурмовых групп.

война пожар инфраструктура ГУР Россия огонь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации