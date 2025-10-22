Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Дроны ГУР атаковали НПЗ в Дагестане — детали от разведки

Дроны ГУР атаковали НПЗ в Дагестане — детали от разведки

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:54
обновлено: 15:59
Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны ГУР — детали
Взрыв на НПЗ в Дагестане. Фото: кадр из видео

Подразделение "Саргас" Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины 22 октября поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан). Для этого бойцы использовали дрон украинского производства.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в военной разведке.

Реклама
Читайте также:

Удар по российскому НПЗ в Дагестане

Как сообщают источники в военной разведке, объект, который обеспечивал оккупационные войска, был поражен БпЛА украинского производства.

На видео видно, что один из дронов попал в установку первичной переработки нефти АВТ, после чего на заводе вспыхнул масштабный пожар.

"Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка системно будет сливать с агрессора "кровь войны", — рассказали в ГУР.

Напомним, 21 октября Силы обороны ударили по Брянскому химзаводу. Удар осуществлялся с помощью ракет воздушного базирования Storm Shadow.

Кроме того, 21 октября ГУР взорвало железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом в России. Это парализовало движение и повлекло возгорание грузового поезда.

взрыв НПЗ дроны ГУР Россия атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации