Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны ГУР — детали

Дроны ГУР атаковали НПЗ в Дагестане — детали от разведки
Подразделение "Саргас" Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины 22 октября поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан). Для этого бойцы использовали дрон украинского производства.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в военной разведке.
Удар по российскому НПЗ в Дагестане
Как сообщают источники в военной разведке, объект, который обеспечивал оккупационные войска, был поражен БпЛА украинского производства.
На видео видно, что один из дронов попал в установку первичной переработки нефти АВТ, после чего на заводе вспыхнул масштабный пожар.
"Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка системно будет сливать с агрессора "кровь войны", — рассказали в ГУР.
Напомним, 21 октября Силы обороны ударили по Брянскому химзаводу. Удар осуществлялся с помощью ракет воздушного базирования Storm Shadow.
Кроме того, 21 октября ГУР взорвало железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом в России. Это парализовало движение и повлекло возгорание грузового поезда.
Читайте Новини.LIVE!