Взрывы в России 22 октября — ВСУ атаковали НПЗ

Силы обороны в ночь на 22 октября поразили завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод в России. Там раздавались сильные взрывы и начались пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по России 22 октября

В Генштабе рассказали, что этой ночью был поражен Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы.

Отмечается, что он производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Там зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

По данным Генштаба ВСУ, основное назначение завода — обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн. Сейчас убытки, которые понес враг, уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в ведомстве.

Напомним, 21 октября в России взорвали железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом. В ГУР рассказали, что она используется для военной логистики.

А 19 октября ВСУ атаковали важные заводы в России. Речь идет о Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и об Оренбургском газоперерабатывающем заводе.