Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ поразили НПЗ и завод по производству боеприпасов в России

ВСУ поразили НПЗ и завод по производству боеприпасов в России

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:53
обновлено: 15:23
Взрывы в России 22 октября — ВСУ атаковали НПЗ
Пожар на заводе. Иллюстративное фото: кадр из видео

Силы обороны в ночь на 22 октября поразили завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод в России. Там раздавались сильные взрывы и начались пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Удары по России 22 октября

В Генштабе рассказали, что этой ночью был поражен Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы.

Отмечается, что он производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Там зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

По данным Генштаба ВСУ, основное назначение завода — обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн. Сейчас убытки, которые понес враг, уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в ведомстве.

Напомним, 21 октября в России взорвали железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом. В ГУР рассказали, что она используется для военной логистики.

А 19 октября ВСУ атаковали важные заводы в России. Речь идет о Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и об Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

пожар завод НПЗ Генштаб ВСУ Россия потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации