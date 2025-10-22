Відео
Головна Армія ЗСУ уразили НПЗ та завод з виробництва боєприпасів в Росії

ЗСУ уразили НПЗ та завод з виробництва боєприпасів в Росії

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:53
Оновлено: 14:53
Вибухи в Росії 22 жовтня — ЗСУ атакували НПЗ
Пожежа на заводі. Ілюстративне фото: кадр з відео

Сили оборони у ніч проти 22 жовтня уразили завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод в Росії. Там лунали сильні вибухи та розпочалися пожежі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Удари по Росії 22 жовтня

У Генштабі розповіли, що цієї ночі був уражений Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. 

Зазначається, що він виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. 

Крім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.

За даними Генштабу ЗСУ, основне призначення заводу — забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн. Наразі збитки, яких зазнав ворог, уточнюються. 

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у відомстві. 

Нагадаємо, 21 жовтня в Росії підірвали залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом. В ГУР розповіли, що вона використовується для військової логістики.

А 19 жовтня ЗСУ атакували важливі заводи у Росії. Йдеться про Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та про Оренбурзький газопереробний завод.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
