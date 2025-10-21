Відео
Головна Армія Сили оборони України вдарили по Брянському хімзаводу — Генштаб

Сили оборони України вдарили по Брянському хімзаводу — Генштаб

Дата публікації: 21 жовтня 2025 23:50
Оновлено: 00:07
Удар по Брянському хімічному заводу - у Генштабі підтвердили атаку
Атака на завод РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У вівторок, 21 жовтня, Повітряні сили Збройних сил України у тісній взаємодії із Сухопутними військами, Військово-Морськими силами та іншими складовими оборонного сектору завдали потужного удару по Брянському хімічному заводу на території Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

Удар по Брянському хімічному заводу

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар здійснювався, зокрема, за допомогою ракет повітряного базування Storm Shadow, які успішно подолали систему протиповітряної оборони ворога. Наразі уточнюються результати ураження.

Як зазначили у Генштабі, Брянський хімзавод є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу Росії. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, якими країна-агресор обстрілює територію України.

У Генштабі подякували міжнародним партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російській агресії та запевнили, що операції Сил оборони продовжуватимуться.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня українські захисники завдали ударів по важливих заводах на території Росії. Зокрема, уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, а також Оренбурзький газопереробний завод.

Крім того, українські захисники атакували нафтовий термінал у Феодосії.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
