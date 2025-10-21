Видео
Силы обороны Украины ударили по Брянскому химзаводу — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 23:50
обновлено: 23:50
Удар по Брянскому химическому заводу - в Генштабе подтвердили атаку
Атака на завод РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Во вторник, 21 октября, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины в тесном взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими оборонного сектора нанесли мощный удар по Брянскому химическому заводу на территории России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Удар по Брянскому химическому заводу

Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар осуществлялся, в частности, с помощью ракет воздушного базирования Storm Shadow, которые успешно преодолели систему противовоздушной обороны врага. Сейчас уточняются результаты поражения.

Как отметили в Генштабе, Брянский химзавод является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которыми страна-агрессор обстреливает территорию Украины.

В Генштабе поблагодарили международных партнеров за последовательную поддержку Украины в отпоре российской агрессии и заверили, что операции Сил обороны будут продолжаться.

Напомним, что в ночь на 19 октября украинские защитники нанесли удары по важным заводам на территории России. В частности, поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Кроме того, недавно украинские защитники в третий раз атаковали нефтяной терминал в Феодосии.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
