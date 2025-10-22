Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані — деталі від розвідки

Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані — деталі від розвідки

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:54
Оновлено: 15:59
Махачкалінський нафтопереробний завод атакували дрони ГУР — деталі
Вибух на НПЗ у Дагестані. Фото: кадр з відео

Підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України 22 жовтня уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан). Для цього бійці використали дрон українського виробництва.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела у воєнній розвідці.

Реклама
Читайте також:

Удар по російському НПЗ в Дагестані

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, об’єкт, який забезпечував окупаційні війська, було уражено БпЛА українського виробництва.

На відео видно, що один із дронів влучив в установку первинної переробки нафти АВТ, після чого на заводі спалахнула масштабна пожежа.

"Вплив на нафтову промисловість РФ продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни", — розповіли в ГУР. 

Нагадаємо, 21 жовтня Сили оборони вдарили по Брянському хімзаводу. Били за допомогою ракет повітряного базування Storm Shadow.

Крім того, 21 жовтня ГУР підірвало залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом в Росії. Це паралізувало рух і спричинило займання вантажного потягу.

вибух НПЗ дрони ГУР Росія атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації