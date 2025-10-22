Махачкалінський нафтопереробний завод атакували дрони ГУР — деталі

Вибух на НПЗ у Дагестані. Фото: кадр з відео

Підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України 22 жовтня уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан). Для цього бійці використали дрон українського виробництва.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела у воєнній розвідці.

Удар по російському НПЗ в Дагестані

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, об’єкт, який забезпечував окупаційні війська, було уражено БпЛА українського виробництва.

На відео видно, що один із дронів влучив в установку первинної переробки нафти АВТ, після чого на заводі спалахнула масштабна пожежа.

"Вплив на нафтову промисловість РФ продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни", — розповіли в ГУР.

Нагадаємо, 21 жовтня Сили оборони вдарили по Брянському хімзаводу. Били за допомогою ракет повітряного базування Storm Shadow.

Крім того, 21 жовтня ГУР підірвало залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом в Росії. Це паралізувало рух і спричинило займання вантажного потягу.