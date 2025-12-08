ЗСУ вдарили по складах боєприпасів і дронів на окупованих територіях

Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

Українські військові у ніч проти 8 грудня уразили декілька обʼєктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про склад боєприпасів та дронів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Ураження російських обʼєктів

З метою порушення системи логістичного забезпечення ворога, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, було уражено склад боєприпасів.

А у районі ТОТ Донецька уражено склад російських безпілотників.

"Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області)", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося уразити мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.

Наразі ступінь збитків уточнюється.

Ураження морського порту

У Генштабі ЗСУ також уточнили результати ураження 5 грудня Темрюкського морського порту у Краснодарському краї.

"Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни на Південно-Слобожанському напрямку завдали успішних ударів та знищили російські обʼєкти.

А у Покровську Донецької області українські сили ліквідовують окупантів у міській забудові.