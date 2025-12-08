Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ поразили российский морпорт и склад дронов — последствия

ВСУ поразили российский морпорт и склад дронов — последствия

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:43
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов и дронов на оккупированных территориях
Пожар в России. Фото: росСМИ

Украинские военные в ночь на 8 декабря поразили несколько объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о складе боеприпасов и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Поражение российских объектов

С целью нарушения системы логистического обеспечения врага, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, был поражен склад боеприпасов.

А в районе ВОТ Донецка поражен склад российских беспилотников.

"Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино (ВОТ Луганской области)", — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось поразить мобильную огневую группу и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.

Сейчас степень ущерба уточняется.

Поражение морского порта

В Генштабе ВСУ также уточнили результаты поражения 5 декабря Темрюкского морского порта в Краснодарском крае.

"Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские воины на Южно-Слобожанском направлении нанесли успешные удары и уничтожили российские объекты.

А в Покровске Донецкой области украинские силы ликвидируют оккупантов в городской застройке.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ оккупация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации