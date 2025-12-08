ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов и дронов на оккупированных территориях

ВСУ поразили российский морпорт и склад дронов — последствия
Украинские военные в ночь на 8 декабря поразили несколько объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о складе боеприпасов и дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.
Поражение российских объектов
С целью нарушения системы логистического обеспечения врага, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, был поражен склад боеприпасов.
А в районе ВОТ Донецка поражен склад российских беспилотников.
"Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино (ВОТ Луганской области)", — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось поразить мобильную огневую группу и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.
Сейчас степень ущерба уточняется.
Поражение морского порта
В Генштабе ВСУ также уточнили результаты поражения 5 декабря Темрюкского морского порта в Краснодарском крае.
"Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские воины на Южно-Слобожанском направлении нанесли успешные удары и уничтожили российские объекты.
А в Покровске Донецкой области украинские силы ликвидируют оккупантов в городской застройке.
