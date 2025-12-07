В Покровске ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке — какая ситуация сейчас

Украинские военные. Фото: седьмой батальон 113-бригады ТрО

Украинские защитники в зоне ответственности группировки войск "Восток" сдерживают давление российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы отбили 82 штурма противника. А в Покровске воины ликвидируют захватчиков в городской застройке.

Об этом сообщила пресс-служба группировки войск "Восток" в Facebook в воскресенье, 7 декабря.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении украинские воины остановили 45 штурмовых действий России в сторону Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

За прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано 110 захватчиков, из них 83 — безвозвратно. Кроме того, воины ВСУ уничтожили:

семь единиц автомобильной и специальной техники;

мотоцикл;

26 дронов.

Кроме того, было поражено артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава врага.

Сейчас в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке. В Мирнограде воины ВСУ держат оборонительные рубежи и уничтожают захватчиков на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", — говорится в сообщении.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток враг продолжает нести наибольшие потери — 431 захватчик за минувшие сутки. Кроме того, было уничтожено 983 беспилотника различных типов и 66 единиц другого вооружения и техники.

"Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 46 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1094 огневых задач", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил главную стратегию украинской армии.

Ранее Сырский сообщил, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска.