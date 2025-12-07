Видео
Главная Армия В Покровске ВСУ ликвидируют оккупантов в городской застройке

В Покровске ВСУ ликвидируют оккупантов в городской застройке

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 15:49
В Покровске ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке — какая ситуация сейчас
Украинские военные. Фото: седьмой батальон 113-бригады ТрО

Украинские защитники в зоне ответственности группировки войск "Восток" сдерживают давление российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы отбили 82 штурма противника. А в Покровске воины ликвидируют захватчиков в городской застройке.

Об этом сообщила пресс-служба группировки войск "Восток" в Facebook в воскресенье, 7 декабря.

Читайте также:

Ситуация на фронте

На Покровском направлении украинские воины остановили 45 штурмовых действий России в сторону Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

За прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано 110 захватчиков, из них 83 — безвозвратно. Кроме того, воины ВСУ уничтожили:

  • семь единиц автомобильной и специальной техники;
  • мотоцикл;
  • 26 дронов.

Кроме того, было поражено артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава врага.

Сейчас в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке. В Мирнограде воины ВСУ держат оборонительные рубежи и уничтожают захватчиков на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", — говорится в сообщении.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток враг продолжает нести наибольшие потери — 431 захватчик за минувшие сутки. Кроме того, было уничтожено 983 беспилотника различных типов и 66 единиц другого вооружения и техники.

"Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 46 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1094 огневых задач", — говорится в сообщении.

null
Пост группировки войск "Восток". Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил главную стратегию украинской армии.

Ранее Сырский сообщил, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
