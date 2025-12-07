У Покровську ЗСУ знищують окупантів у міській забудові — яка наразі ситуація

Українські військові. Фото: сьомий батальйон 113-бригади ТрО

Українські захисники в зоні відповідальності угруповання військ "Схід" стримують натиск російських окупантів. Протягом минулої доби бійці відбили 82 штурми противника. А у Покровську воїни ліквідовують загарбників у міській забудові.

Про це повідомила пресслужба угруповання військ "Схід" у Facebook у неділю, 7 грудня.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 45 штурмових дій Росії в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Упродовж минулої доби на цьому напрямку ліквідовано 110 загарбників, із них 83 — безповоротно. Крім того, воїни ЗСУ знищили:

сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки;

мотоцикл;

26 дронів.

Крім того, було уражено артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу ворога.

Наразі у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів в міській забудові. У Мирнограді воїни ЗСУ тримають оборонні рубежі та знищують загарбників на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", — йдеться у повідомленні.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби ворог продовжує зазнавати найбільших втрат — 431 загарбник за минулу добу. Крім того, було знищено 983 безпілотники різних типів та 66 одиниць іншого озброєння і техніки.

"Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1094 вогневих завдань", — йдеться у повідомленні.

Допис угруповання військ "Схід". Фото: скриншот

