Україна
Головна Армія У Покровську ЗСУ ліквідовують окупантів у міській забудові

У Покровську ЗСУ ліквідовують окупантів у міській забудові

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 15:49
У Покровську ЗСУ знищують окупантів у міській забудові — яка наразі ситуація
Українські військові. Фото: сьомий батальйон 113-бригади ТрО

Українські захисники в зоні відповідальності угруповання військ "Схід" стримують натиск російських окупантів. Протягом минулої доби бійці відбили 82 штурми противника. А у Покровську воїни ліквідовують загарбників у міській забудові.

Про це повідомила пресслужба угруповання військ "Схід" у Facebook у неділю, 7 грудня.

Читайте також:

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 45 штурмових дій Росії в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Упродовж минулої доби на цьому напрямку ліквідовано 110 загарбників, із них 83 — безповоротно. Крім того, воїни ЗСУ знищили:

  • сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки;
  • мотоцикл;
  • 26 дронів.

Крім того, було уражено артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу ворога.

Наразі у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів в міській забудові. У Мирнограді воїни ЗСУ тримають оборонні рубежі та знищують загарбників на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", — йдеться у повідомленні.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби ворог продовжує зазнавати найбільших втрат — 431 загарбник за минулу добу. Крім того, було знищено 983 безпілотники різних типів та 66 одиниць іншого озброєння і техніки.

"Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1094 вогневих завдань", — йдеться у повідомленні.

Допис угруповання військ "Схід". Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головну стратегію української армії.

Раніше Сирський повідомив, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська.

війна ЗСУ Україна Донецька область окупанти Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
