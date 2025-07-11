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Головна Армія ЗСУ уразили підприємства з виготовлення ракет для ППО в РФ

ЗСУ уразили підприємства з виготовлення ракет для ППО в РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 22:42
Уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО - Генштаб
Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

У ніч на п'ятницю, 11 липня, Сили оборони України завдали потужних ударів по ключових об’єктах російської військової промисловості. У результаті спланованої операції було уражено Луховицький авіаційний завод імені Вороніна — філіал АТ "РСК "МіГ", що відіграє важливу роль у виготовленні російських бойових літаків МіГ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Що відомо про атаку на авіапідприємства у РФ

Атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Завод виконує повний цикл робіт — від обробки деталей до складання та випробування літаків, що в подальшому використовуються проти України. У мережі з’явилися повідомлення про серію вибухів і пожежу на території підприємства.

Паралельно Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України, спільно з іншими підрозділами оборони, здійснили удар по Конструкторському бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Це підприємство спеціалізується на виробництві ракет до зенітних ракетних і ракетно-гарматних комплексів, які активно використовує російська армія.

Вночі стало відомо про вибухи, стовпи диму над промисловою зоною, а також про рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки до місця подій.

Наразі результати ураження уточнюються.

У Генштабі зазначають, що ці удари є частиною системної кампанії зі зниження ракетно-бомбового потенціалу ворога. 

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку розвідники з підрозділу Black Winter Group, що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, реалізували складну та нестандартну операцію. Під час цього бойового завдання їм вдалося ліквідувати кілька добре укріплених і важкодоступних ворожих бліндажів разом з окупантами, які в них перебували.

Крім того, в ГУР показали операцію зі знищення позицій операторів БпЛА РФ. Вона отримала назву "Дроноцид".

ППО Генштаб ЗСУ війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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