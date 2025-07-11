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Главная Армия ВСУ поразили предприятия по изготовлению ракет для ПВО в РФ

ВСУ поразили предприятия по изготовлению ракет для ПВО в РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 22:42
Поражены авиазавод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО - Генштаб
Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В ночь на пятницу, 11 июля, Силы обороны Украины нанесли мощные удары по ключевым объектам российской военной промышленности. В результате спланированной операции был поражен Луховицкий авиационный завод имени Воронина — филиал АО "РСК "МиГ", играющий важную роль в изготовлении российских боевых самолетов МиГ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Что известно об атаке на авиапредприятия в РФ

Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Завод выполняет полный цикл работ — от обработки деталей до сборки и испытания самолетов, которые в дальнейшем используются против Украины. В сети появились сообщения о серии взрывов и пожаре на территории предприятия.

Параллельно Силы специальных операций и Служба безопасности Украины, совместно с другими подразделениями обороны, осуществили удар по Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова. Это предприятие специализируется на производстве ракет к зенитным ракетным и ракетно-пушечным комплексам, которые активно использует российская армия.

Ночью стало известно о взрывах, столбах дыма над промышленной зоной, а также о движении карет скорой помощи и пожарной техники к месту событий.

Сейчас результаты поражения уточняются.

В Генштабе отмечают, что эти удары являются частью системной кампании по снижению ракетно-бомбового потенциала врага.

Напомним, что на Лиманском направлении разведчики из подразделения Black Winter Group, входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, реализовали сложную и нестандартную операцию. Во время этого боевого задания им удалось ликвидировать несколько хорошо укрепленных и труднодоступных вражеских блиндажей вместе с оккупантами, которые в них находились.

Кроме того, в ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ. Она получила название "Дроноцид".

ПВО Генштаб ВСУ война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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