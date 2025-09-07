Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ потужно б'ють по НПЗ — в окупантів РФ вже дефіцит пального

ЗСУ потужно б'ють по НПЗ — в окупантів РФ вже дефіцит пального

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 00:41
На фронті в окупантів РФ нестача паливно-мастильних матеріалів через атаки ЗСУ на НПЗ Росії
Представник ГУР Андрій Юсов. Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Завдяки точним та потужним атакам ЗСУ на нафтопереробні та нафтоперегонні об'єкти Росії, в окупантів спостерігається шалений дефіцит бензину. Всі запаси 95-го йдуть на фронт і там їх не вистачає, а громадяни РФ стоять у величезних чергах.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про дефіцит бензину у РФ через атаки ЗСУ

Юсов зазначив, що непотрібно володіти якимось особливими чи таємними розвідданими, щоб побачити успішність українських атак вглибину територій ворога. Навіть Reuters повідомляє, що ЗСУ знищили 17% паливних потужностей російських окупантів.

"Всі дані відкриті, кількість уражень і об'єктивна фіксація підтверджують самі громадяни Російської Федерації та люб'язно виставляють фото та відео з вибухами на НПЗ", — заявив Юсов.

Представник ГУР акцентував, що навіть завдяки "затягуванню поясів" у Росії є труднощі із забезпеченням бензином бойових підрозділів.

"В окремих підрозділах окупантів справді вводяться обмеження на паливно-мастильні матеріали", — сказав Юсов.

Крім того, в деяких російських ЗМІ з'явилась інформація, що окрім далеких регіонів, де люди жалілись на нестачу бензину на заправках, цей дефіцит дістався вже навіть Москви. У столиці РФ теж не вистачає 95-го бензину всім охочим. 

Раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем ЗСУ вдало атакували Рязанський нафтопереробний завод. Там сталась сильна пожежа внаслідок удару. 

А тиждень тому українські безпілотники атакували відразу два НПЗ росіян. У Генштабі розповіли деталі.

ЗСУ НПЗ війна в Україні атака Андрій Юсов Сили безпілотних систем ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації