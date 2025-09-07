На фронті в окупантів РФ нестача паливно-мастильних матеріалів через атаки ЗСУ на НПЗ Росії

Представник ГУР Андрій Юсов. Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Завдяки точним та потужним атакам ЗСУ на нафтопереробні та нафтоперегонні об'єкти Росії, в окупантів спостерігається шалений дефіцит бензину. Всі запаси 95-го йдуть на фронт і там їх не вистачає, а громадяни РФ стоять у величезних чергах.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Що відомо про дефіцит бензину у РФ через атаки ЗСУ

Юсов зазначив, що непотрібно володіти якимось особливими чи таємними розвідданими, щоб побачити успішність українських атак вглибину територій ворога. Навіть Reuters повідомляє, що ЗСУ знищили 17% паливних потужностей російських окупантів.

"Всі дані відкриті, кількість уражень і об'єктивна фіксація підтверджують самі громадяни Російської Федерації та люб'язно виставляють фото та відео з вибухами на НПЗ", — заявив Юсов.

Представник ГУР акцентував, що навіть завдяки "затягуванню поясів" у Росії є труднощі із забезпеченням бензином бойових підрозділів.

"В окремих підрозділах окупантів справді вводяться обмеження на паливно-мастильні матеріали", — сказав Юсов.

Крім того, в деяких російських ЗМІ з'явилась інформація, що окрім далеких регіонів, де люди жалілись на нестачу бензину на заправках, цей дефіцит дістався вже навіть Москви. У столиці РФ теж не вистачає 95-го бензину всім охочим.

Раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем ЗСУ вдало атакували Рязанський нафтопереробний завод. Там сталась сильна пожежа внаслідок удару.

А тиждень тому українські безпілотники атакували відразу два НПЗ росіян. У Генштабі розповіли деталі.