Українські дрони атакували Рязанський НПЗ — фото наслідків

Українські дрони атакували Рязанський НПЗ — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 08:15
ЗСУ 5 вересня атакували Рязанський НПЗ — які наслідки
Пожежа на Рязанському НПЗ. Фото: росЗМІ

Сили безпілотних систем Збройних сил України у ніч проти 5 вересня атакували Рязанський нафтопереробний завод. Внаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Читайте також:

Атака на Рязанський НПЗ

Коваленко не розкрив деталі удару по Рязанському НПЗ, однак наголосив, що це чудова робота Сил безпілотних систем.

Атака України на Рязанський НПЗ 5 вересня
Атака дронів на Рязанський НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

А у мережі повідомляють, що удар припав на установку "ЕЛОУ АТ-6". Йдеться про електрознесолювальну установку з атмосферно-вакуумною трубчастою секцією, де "6" часто означає річну потужність переробки у 6 мільйон тонн.

Установка ЕЛОУ АТ-6
"ЕЛОУ АТ-6". Фото: t.me/exilenova_plus
Рязанський НПЗ
Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в Ростові-на-Дону лунали потужні вибухи. Внаслідок роботи ворожої ППО сталося влучання по житлових будинках.

А у ніч проти 30 серпня українські захисники завдали ударів по двох НПЗ росіян. У Генштабі розповіли деталі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
