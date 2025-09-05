ЗСУ 5 вересня атакували Рязанський НПЗ — які наслідки

Українські дрони атакували Рязанський НПЗ — фото наслідків
Сили безпілотних систем Збройних сил України у ніч проти 5 вересня атакували Рязанський нафтопереробний завод. Внаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Атака на Рязанський НПЗ
Коваленко не розкрив деталі удару по Рязанському НПЗ, однак наголосив, що це чудова робота Сил безпілотних систем.
А у мережі повідомляють, що удар припав на установку "ЕЛОУ АТ-6". Йдеться про електрознесолювальну установку з атмосферно-вакуумною трубчастою секцією, де "6" часто означає річну потужність переробки у 6 мільйон тонн.
Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в Ростові-на-Дону лунали потужні вибухи. Внаслідок роботи ворожої ППО сталося влучання по житлових будинках.
А у ніч проти 30 серпня українські захисники завдали ударів по двох НПЗ росіян. У Генштабі розповіли деталі.
Читайте Новини.LIVE!