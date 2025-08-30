У Генштабі підтвердили ураження двох важливих НПЗ у Росії
У ніч на суботу, 30 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, діючи у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ключових об’єктах російського агресора. Було атаковано 2 НПЗ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.
Що відомо про атаку українських військових на російські НПЗ
Серед уражених — нафтопереробний завод "Краснодарський" у Краснодарському краї РФ, який щороку виробляє близько 3 млн тонн світлих нафтопродуктів: бензин, дизельне та авіаційне пальне. Цей завод бере участь у забезпеченні військових потреб Росії. Під час удару зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.
Крім того, повторного ураження зазнав нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ. Він виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут та бітум, обсяги переробки до серпня 2025 року сягали 8,5 млн тонн на рік. Наразі в районі заводу зафіксовано пожежу, а результати вогневого ураження уточнюються.
"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", — додали у Генштабі.
Нагадаємо, кілька днів тому в Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтові продукти до Москви.
Також в СБУ підтвердили успішну атаку в Росії, зокрема, на газопереробний комплекс в Усть-Лузі та НПЗ біля Сизрані.
Читайте Новини.LIVE!