Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Генштабі підтвердили ураження двох важливих НПЗ у Росії

У Генштабі підтвердили ураження двох важливих НПЗ у Росії

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 09:37
У Генштабі підтвердили ураження двох важливих НПЗ у Росії
Пожежа на НПЗ РФ. Фото: росЗМІ

У ніч на суботу, 30 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, діючи у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ключових об’єктах російського агресора. Було атаковано 2 НПЗ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
У Генштабі підтвердили ураження двох важливих НПЗ у Росії - фото 1
Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Що відомо про атаку українських військових на російські НПЗ

Серед уражених — нафтопереробний завод "Краснодарський" у Краснодарському краї РФ, який щороку виробляє близько 3 млн тонн світлих нафтопродуктів: бензин, дизельне та авіаційне пальне. Цей завод бере участь у забезпеченні військових потреб Росії. Під час удару зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.

Крім того, повторного ураження зазнав нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ. Він виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут та бітум, обсяги переробки до серпня 2025 року сягали 8,5 млн тонн на рік. Наразі в районі заводу зафіксовано пожежу, а результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, кілька днів тому в Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтові продукти до Москви.

Також в СБУ підтвердили успішну атаку в Росії, зокрема, на газопереробний комплекс в Усть-Лузі та НПЗ біля Сизрані

НПЗ Генштаб ЗСУ війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації