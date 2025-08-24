СБУ та ССО атакували газопереробний комплекс у Росії

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Службі безпеки України підтвердили спільний з Силами спеціальних операцій удар по газопереробному комплексі в Усть-Лузі. Так захисники "привітали" росіян з Днем Незалежності України.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у неділю, 24 серпня.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Газопереробний комплекс в Усть-Лузі

У ніч проти 24 серпня далекобійні дрони СБУ та ССО здійснили успішний удар по виробничих потужностях порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу", — зазначають джерела.

За даними OSINT-аналітиків, атака сталася точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу. Вона є основою в технологічних процесах комплексу.

Відомо, що це вже друга атака СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році.

"Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни", — додало джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня росіяни скаржилися на дронову атаку. Відомо, що вибухи лунали біля НПЗ у Сизрані та Санкт-Петербурзі.

Раніше ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області. На атаку відреагували в Єврокомісії та Білому домі.