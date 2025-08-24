Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У СБУ підтвердили удар по газопереробному комплексі РФ — деталі

У СБУ підтвердили удар по газопереробному комплексі РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 13:36
СБУ та ССО атакували газопереробний комплекс у Росії
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Службі безпеки України підтвердили спільний з Силами спеціальних операцій удар по газопереробному комплексі в Усть-Лузі. Так захисники "привітали" росіян з Днем Незалежності України.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у неділю, 24 серпня.

Реклама
Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Газопереробний комплекс в Усть-Лузі

У ніч проти 24 серпня далекобійні дрони СБУ та ССО здійснили успішний удар по виробничих потужностях порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу", — зазначають джерела.

За даними OSINT-аналітиків, атака сталася точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу. Вона є основою в технологічних процесах комплексу.

Відомо, що це вже друга атака СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. 

"Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни", — додало джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня росіяни скаржилися на дронову атаку. Відомо, що вибухи лунали біля НПЗ у Сизрані та Санкт-Петербурзі.

Раніше ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області. На атаку відреагували в Єврокомісії та Білому домі.

війна Україна газопостачання сбу ССО Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації