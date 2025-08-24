Видео
Україна
В СБУ подтвердили удар по газоперерабатывающему комплексу РФ

В СБУ подтвердили удар по газоперерабатывающему комплексу РФ

Ua en ru
Дата публикации 24 августа 2025 13:36
СБУ и ССО атаковали газоперерабатывающий комплекс в России
Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В Службе безопасности Украины подтвердили совместный с Силами специальных операций удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге. Так защитники "поздравили" россиян с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге

В ночь на 24 августа дальнобойные дроны СБУ и ССО совершили успешный удар по производственным мощностям порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

"По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар", — отмечают источники.

По данным OSINT-аналитиков, атака произошла точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа. Она является основой в технологических процессах комплекса.

Известно, что это уже вторая атака СБУ на "Усть-Луга" в 2025 году.

"Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна России для ведения войны", — добавил источник.

Напомним, в ночь на 24 августа россияне жаловались на дроновую атаку. Известно, что взрывы раздавались возле НПЗ в Сызрани и Санкт-Петербурге.

Ранее ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области. На атаку отреагировали в Еврокомиссии и Белом доме.

война Украина газоснабжение сбу ССО Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
