В Генштабе подтвердили поражение двух важных НПЗ в России

В ночь на субботу, 30 августа, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, действуя во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по ключевым объектам российского агрессора. Было атаковано 2 НПЗ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Что известно об атаке украинских военных на российские НПЗ

Среди пораженных — нефтеперерабатывающий завод "Краснодарский" в Краснодарском крае РФ, который ежегодно производит около 3 млн тонн светлых нефтепродуктов: бензин, дизельное и авиационное топливо. Этот завод участвует в обеспечении военных нужд России. Во время удара зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.

Кроме того, повторному поражению подвергся нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Он производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки до августа 2025 года достигали 8,5 млн тонн в год. Сейчас в районе завода зафиксирован пожар, а результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

Напомним, несколько дней назад в России взорвался нефтепровод, который поставлял нефтяные продукты в Москву.

Также в СБУ подтвердили успешную атаку в России, в частности, на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге и НПЗ возле Сызрани.