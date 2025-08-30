В Генштабе подтвердили поражение двух важных НПЗ в России
В ночь на субботу, 30 августа, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, действуя во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по ключевым объектам российского агрессора. Было атаковано 2 НПЗ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
Что известно об атаке украинских военных на российские НПЗ
Среди пораженных — нефтеперерабатывающий завод "Краснодарский" в Краснодарском крае РФ, который ежегодно производит около 3 млн тонн светлых нефтепродуктов: бензин, дизельное и авиационное топливо. Этот завод участвует в обеспечении военных нужд России. Во время удара зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.
Кроме того, повторному поражению подвергся нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Он производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки до августа 2025 года достигали 8,5 млн тонн в год. Сейчас в районе завода зафиксирован пожар, а результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.
Напомним, несколько дней назад в России взорвался нефтепровод, который поставлял нефтяные продукты в Москву.
Также в СБУ подтвердили успешную атаку в России, в частности, на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге и НПЗ возле Сызрани.
