Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Украинские дроны атаковали Рязанский НПЗ — фото последствий

Украинские дроны атаковали Рязанский НПЗ — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:15
ВСУ 5 сентября атаковали Рязанский НПЗ — какие последствия
Пожар на Рязанском НПЗ. Фото: росСМИ

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на 5 сентября атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Рязанский НПЗ

Коваленко не раскрыл детали удара по Рязанскому НПЗ, однако отметил, что это отличная работа Сил беспилотных систем.

Реклама
Атака України на Рязанський НПЗ 5 вересня
Атака дронов на Рязанский НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

А в сети сообщают, что удар пришелся на установку "ЭЛОУ АТ-6". Речь идет об электрообессоливающей установке с атмосферно-вакуумной трубчатой секцией, где "6" часто означает годовую мощность переработки в 6 миллионов тонн.

Установка ЕЛОУ АТ-6
"ЭЛОУ АТ-6". Фото: t.me/exilenova_plus
Рязанський НПЗ
Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ
null
Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 сентября в Ростове-на-Дону раздавались мощные взрывы. В результате работы вражеской ПВО произошло попадание по жилым домам.

Реклама

А в ночь на 30 августа украинские защитники нанесли удары по двум НПЗ россиян. В Генштабе рассказали детали.

война пожар НПЗ Украина дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации