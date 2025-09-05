ВСУ 5 сентября атаковали Рязанский НПЗ — какие последствия

Украинские дроны атаковали Рязанский НПЗ — фото последствий
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на 5 сентября атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Атака на Рязанский НПЗ
Коваленко не раскрыл детали удара по Рязанскому НПЗ, однако отметил, что это отличная работа Сил беспилотных систем.
А в сети сообщают, что удар пришелся на установку "ЭЛОУ АТ-6". Речь идет об электрообессоливающей установке с атмосферно-вакуумной трубчатой секцией, где "6" часто означает годовую мощность переработки в 6 миллионов тонн.
Напомним, в ночь на 2 сентября в Ростове-на-Дону раздавались мощные взрывы. В результате работы вражеской ПВО произошло попадание по жилым домам.
А в ночь на 30 августа украинские защитники нанесли удары по двум НПЗ россиян. В Генштабе рассказали детали.
Читайте Новини.LIVE!