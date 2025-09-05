ВСУ 5 сентября атаковали Рязанский НПЗ — какие последствия

Пожар на Рязанском НПЗ. Фото: росСМИ

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на 5 сентября атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Атака на Рязанский НПЗ

Коваленко не раскрыл детали удара по Рязанскому НПЗ, однако отметил, что это отличная работа Сил беспилотных систем.

Атака дронов на Рязанский НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

А в сети сообщают, что удар пришелся на установку "ЭЛОУ АТ-6". Речь идет об электрообессоливающей установке с атмосферно-вакуумной трубчатой секцией, где "6" часто означает годовую мощность переработки в 6 миллионов тонн.

"ЭЛОУ АТ-6". Фото: t.me/exilenova_plus

Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ

Пост Коваленко. Фото: скриншот

