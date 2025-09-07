Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ мощно бьют по НПЗ — у оккупантов РФ уже дефицит топлива

ВСУ мощно бьют по НПЗ — у оккупантов РФ уже дефицит топлива

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 00:41
На фронте у оккупантов РФ нехватка горюче-смазочных материалов из-за атак ВСУ на НПЗ России
Представитель ГУР Андрей Юсов. Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Благодаря точным и мощным атакам ВСУ на нефтеперерабатывающие и нефтеперегонные объекты России, у оккупантов наблюдается бешеный дефицит бензина. Все запасы 95-го идут на фронт и там их не хватает, а граждане РФ стоят в огромных очередях.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Реклама
Читайте также:

Что известно о дефиците бензина в РФ из-за атак ВСУ

Юсов отметил, что не нужно обладать какими-то особыми или тайными разведданными, чтобы увидеть успешность украинских атак вглубь территорий врага. Даже Reuters сообщает, что ВСУ уничтожили 17% топливных мощностей российских оккупантов.

"Все данные открыты, количество поражений и объективная фиксация подтверждают сами граждане Российской Федерации и любезно выставляют фото и видео со взрывами на НПЗ", — заявил Юсов.

Представитель ГУР акцентировал, что даже благодаря "затягиванию поясов" у России есть трудности с обеспечением бензином боевых подразделений.

"В отдельных подразделениях оккупантов действительно вводятся ограничения на горюче-смазочные материалы", — сказал Юсов.

Кроме того, в некоторых российских СМИ появилась информация, что кроме дальних регионов, где люди жаловались на нехватку бензина на заправках, этот дефицит добрался уже даже до Москвы. В столице РФ тоже не хватает 95-го бензина всем желающим.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ удачно атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там произошел сильный пожар в результате удара.

А неделю назад украинские беспилотники атаковали сразу два НПЗ россиян. В Генштабе рассказали детали.

ВСУ НПЗ война в Украине атака Андрей Юсов Силы беспилотных систем ВСУ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации