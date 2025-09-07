На фронте у оккупантов РФ нехватка горюче-смазочных материалов из-за атак ВСУ на НПЗ России

Представитель ГУР Андрей Юсов. Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Благодаря точным и мощным атакам ВСУ на нефтеперерабатывающие и нефтеперегонные объекты России, у оккупантов наблюдается бешеный дефицит бензина. Все запасы 95-го идут на фронт и там их не хватает, а граждане РФ стоят в огромных очередях.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Что известно о дефиците бензина в РФ из-за атак ВСУ

Юсов отметил, что не нужно обладать какими-то особыми или тайными разведданными, чтобы увидеть успешность украинских атак вглубь территорий врага. Даже Reuters сообщает, что ВСУ уничтожили 17% топливных мощностей российских оккупантов.

"Все данные открыты, количество поражений и объективная фиксация подтверждают сами граждане Российской Федерации и любезно выставляют фото и видео со взрывами на НПЗ", — заявил Юсов.

Представитель ГУР акцентировал, что даже благодаря "затягиванию поясов" у России есть трудности с обеспечением бензином боевых подразделений.

"В отдельных подразделениях оккупантов действительно вводятся ограничения на горюче-смазочные материалы", — сказал Юсов.

Кроме того, в некоторых российских СМИ появилась информация, что кроме дальних регионов, где люди жаловались на нехватку бензина на заправках, этот дефицит добрался уже даже до Москвы. В столице РФ тоже не хватает 95-го бензина всем желающим.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ удачно атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там произошел сильный пожар в результате удара.

А неделю назад украинские беспилотники атаковали сразу два НПЗ россиян. В Генштабе рассказали детали.