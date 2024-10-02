Російським окупантам довелось відступити після гідного удару ЗСУ

79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада знищує ворога. Фото: Скриншот

Українські герої з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади завдають нищівної поразки атакувальним силам російських окупантів. Бійці продемонстрували, яких втрат зазнають росіяни після гідної відповіді ЗСУ.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій.

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Військові розповіли, що на одній з ділянок фронту окупанти намагались штурмувати українські позиції за допомогою 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Українські військові знищили чотири танки та дві броньовані машини, а залишки бійців РФ терміново відступили.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни та заслухав доповіді. Вона стосувалася потреб українських бригад та ситуації на фронті.

Також за словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.