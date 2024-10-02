Российским оккупантам пришлось отступить после достойного удара ВСУ

ВСУ показали, как уничтожают оккупантов — враг потерял 50% своих сил и отступил
Украинские герои из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады наносят сокрушительное поражение атакующим силам российских оккупантов. Бойцы продемонстрировали, какие потери несут россияне после достойного ответа ВСУ.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций.
Какой была атака вражеских сил
Военные рассказали, что на одном из участков фронта оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Украинские военные уничтожили четыре танка и две бронированные машины, а остатки бойцов РФ срочно отступили.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел совещание с военным руководством страны и заслушал доклады. Она касалась нужд украинских бригад и ситуации на фронте.
Также, по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.
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