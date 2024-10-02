Российским оккупантам пришлось отступить после достойного удара ВСУ

79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада уничтожает врага. Фото: Скриншот

Украинские герои из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады наносят сокрушительное поражение атакующим силам российских оккупантов. Бойцы продемонстрировали, какие потери несут россияне после достойного ответа ВСУ.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций.

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Военные рассказали, что на одном из участков фронта оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Украинские военные уничтожили четыре танка и две бронированные машины, а остатки бойцов РФ срочно отступили.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел совещание с военным руководством страны и заслушал доклады. Она касалась нужд украинских бригад и ситуации на фронте.

Также, по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.