Як ЗСУ взяли у полон росіян - відео

Взяття окупантів у полон. Фото: кадр з відео

Військовослужбовці Збройних сил України 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російську штурмову групу. Це сталося неподалік Торського на Донеччині.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

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Повідомляється, що двоє українських військових атакували російську штурмову групу, яка перебувала в бліндажі в лісовій місцевості біля Торського. Спочатку загарбники відмовлялися здаватися, тож нашим бійцям довелося закидати бліндаж гранатами.

"Спершу окупанти пручалися, але після кількох гранат швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть", — сказано у повідомленні.

Також в Сухопутних військах показали відео бойової операції.

Нагадаємо, раніше ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку.

Крім того, українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу. В операції взяли участь бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.