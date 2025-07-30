Как ВСУ взяли в плен россиян - видео

ВСУ показали, как взяли в плен оккупантов на Донеччине — видео
Военнослужащие Вооруженных сил Украины 63-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российскую штурмовую группу. Это произошло неподалеку от Торского в Донецкой области.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Как ВСУ взяли в плен россиян
Сообщается, что двое украинских военных атаковали российскую штурмовую группу, которая находилась в блиндаже в лесной местности возле Торского. Сначала захватчики отказывались сдаваться, поэтому нашим бойцам пришлось забросать блиндаж гранатами.
"Сначала оккупанты сопротивлялись, но после нескольких гранат быстро поняли, что лучше плен, чем смерть", — сказано в сообщении.
Также в Сухопутных войсках показали видео боевой операции.
Напомним, ранее ГУР показало, как робот "Ярость" уничтожает россиян из пулемета. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении.
Кроме того, украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.
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