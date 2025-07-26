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Головна Армія ЗСУ показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку — відео

ЗСУ показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 13:27
Чим Сили оборони нищать ворога
Полювання на окупантів. Фото: кадр з відео

Військові 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" показали, як їхні FPV-дрони ліквідовують російську армію на Торецькому напрямку. Оператори працюють по живій силі ворога.

Відео показали на каналі бригади у суботу, 26 липня.

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Зазначається, що безкінечні хвилі ворожої піхоти потребують злагодженої роботи всіх екіпажів БпЛА на полі бою. Ключову роль у відбитті російських атак відіграють ударні дрони, які заважають ворогу накопичуватись і просуватись.

"Жодна яма, діра в землі або старий причеп не врятують росіян від смерті. Дрон знайдеться для кожного", — підписали відео у бригаді.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал". Це один із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5). Там розташоване дороговартісне імпортне обладнання — станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

Також нещодавно Сухопутні війська показали відео, на якому наземний роботизований комплекс однієї з бригад Збройних сил України здійснив успішну евакуацію пораненого військового з зони бойових дій.

ЗСУ окупанти дрони війна Торецьк
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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