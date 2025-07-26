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Главная Армия ВСУ уничтожают окупантов на Торецком направлении — видео

ВСУ уничтожают окупантов на Торецком направлении — видео

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:27
Чем Силы обороны уничтожают врага
Охота на оккупантов. Фото: кадр из видео

Военные 6-го батальона 12-й бригады "Азов" показали, как их FPV-дроны ликвидируют российскую армию на Торецком направлении. Операторы работают по живой силе врага.

Видео показали на канале бригады в субботу, 26 июля.

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Отмечается, что бесконечные волны вражеской пехоты требуют слаженной работы всех экипажей БпЛА на поле боя. Ключевую роль в отражении российских атак играют ударные дроны, которые мешают врагу накапливаться и продвигаться.

"Ни одна яма, дыра в земле или старый прицеп не спасут россиян от смерти. Дрон найдется для каждого", — подписали видео в бригаде.

Напомним, в ночь на 26 июля дроны СБУ поразили в Ставрополе завод "Сигнал". Это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5). Там расположено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

Также недавно Сухопутные войска показали видео, на котором наземный роботизированный комплекс одной из бригад Вооруженных сил Украины осуществил успешную эвакуацию раненого военного из зоны боевых действий.

ВСУ оккупанты дроны війна Торецк
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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