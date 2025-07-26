Чем Силы обороны уничтожают врага

ВСУ уничтожают окупантов на Торецком направлении — видео
Военные 6-го батальона 12-й бригады "Азов" показали, как их FPV-дроны ликвидируют российскую армию на Торецком направлении. Операторы работают по живой силе врага.
Видео показали на канале бригады в субботу, 26 июля.
Как ВСУ ликвидируют оккупантов с помощью дронов
Отмечается, что бесконечные волны вражеской пехоты требуют слаженной работы всех экипажей БпЛА на поле боя. Ключевую роль в отражении российских атак играют ударные дроны, которые мешают врагу накапливаться и продвигаться.
"Ни одна яма, дыра в земле или старый прицеп не спасут россиян от смерти. Дрон найдется для каждого", — подписали видео в бригаде.
Напомним, в ночь на 26 июля дроны СБУ поразили в Ставрополе завод "Сигнал". Это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5). Там расположено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.
Также недавно Сухопутные войска показали видео, на котором наземный роботизированный комплекс одной из бригад Вооруженных сил Украины осуществил успешную эвакуацию раненого военного из зоны боевых действий.
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