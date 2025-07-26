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Головна Армія Дрони СБУ уразили важливий оборонний завод у РФ — відео

Дрони СБУ уразили важливий оборонний завод у РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:01
Дрони СБУ атакували завод "Сигнал" в Росії — важливий оборонний об'єкт
Момент удару безпілотника в завод "Сигнал" в Росії. Фото: кадр з відео

Дрони СБУ в ніч проти 26 липня уразили в Ставрополі завод "Сигнал". Це один із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ.

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Як зазначили в СБУ, українські дрони завдали удару по виробничих потужностях Ставропольського радіозаводу "Сигнал". Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. 

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5). Там розташоване дороговартісне імпортне обладнання — станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни намагаються сховати військові частини в Криму, боячись ударів ЗСУ.

Також ми публікували ефектне відео знищення росіян на Донбасі. Окупантів знищили бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.

СБУ дрони війна Росія атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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