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Главная Армия Дроны СБУ поразили важный оборонный завод в РФ — видео

Дроны СБУ поразили важный оборонный завод в РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 12:01
Дроны СБУ атаковали завод "Сигнал" в России — важный оборонный объект
Момент удара беспилотника в завод "Сигнал" в России. Фото: кадр из видео

Дроны СБУ в ночь на 26 июля поразили в Ставрополе завод "Сигнал". Это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

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Как отметили в СБУ, украинские дроны нанесли удар по производственным мощностям Ставропольского радиозавода "Сигнал". Он специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5). Там расположено дорогостоящее импортное оборудование - станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

"СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне пытаются спрятать военные части в Крыму, боясь ударов ВСУ.

Также мы публиковали эффектное видео уничтожения россиян на Донбассе. Оккупантов уничтожили бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.

СБУ дроны війна Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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