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Головна Армія ЗСУ показали, як дроном підірвали замінований РФ міст — відео

ЗСУ показали, як дроном підірвали замінований РФ міст — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 18:57
ЗСУ дроном підірвали міст у Росії
Український оператор БпЛА. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за допомогою FPV-дрона підірвали міст через річку Цата на Брянщині. Переправа була замінована росіянами. 

Відео роботи 1-ї окремої бригади територіальної оборони опублікував DroneBomber.

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Українські воїни відслідкували, що окупанти замінували міст, та скористалися цією ситуацією. Росіяни не підривали переправу, бо сподівались використати її для евакуації власних військ.

Вибух стався внаслідок точної атаки FPV-дрона, яким керував оператор з української сторони.

Російські Telegram-канали повідомляють, що інцидент стався поблизу села Рудня-Цата, яке розташоване лише за 8-10 кілометрів від українського кордону. Міст був важливим шляхом сполучення. Три населені пункти виявилися ізольованими — без можливості проїзду до решти Брянської області. 

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку.

А Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео спецоперації, внаслідок якої у Мелітополі вибухнув автобус із кадирівцями.

міст ЗСУ війна Росія FPV-дрони
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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