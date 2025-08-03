ЗСУ дроном підірвали міст у Росії

Український оператор БпЛА. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за допомогою FPV-дрона підірвали міст через річку Цата на Брянщині. Переправа була замінована росіянами.

Відео роботи 1-ї окремої бригади територіальної оборони опублікував DroneBomber.

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Українські воїни відслідкували, що окупанти замінували міст, та скористалися цією ситуацією. Росіяни не підривали переправу, бо сподівались використати її для евакуації власних військ.

Вибух стався внаслідок точної атаки FPV-дрона, яким керував оператор з української сторони.

Російські Telegram-канали повідомляють, що інцидент стався поблизу села Рудня-Цата, яке розташоване лише за 8-10 кілометрів від українського кордону. Міст був важливим шляхом сполучення. Три населені пункти виявилися ізольованими — без можливості проїзду до решти Брянської області.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку.

А Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео спецоперації, внаслідок якої у Мелітополі вибухнув автобус із кадирівцями.