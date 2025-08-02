Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Мелітополі вибухнув автобус з кадирівцями — відео операції ГУР

У Мелітополі вибухнув автобус з кадирівцями — відео операції ГУР

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:50
Вибух автобуса з кадирівцями в Мелітополі — деталі операції ГУР
Вибух у Мелітополі. Фото: кадр із відео

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув мікроавтобус із військовими підрозділу "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову. Внаслідок спецоперації ГУР загинуло п'ятеро пасажирів.

Відео вибухової роботи розвідники опублікували в Telegram у суботу, 2 серпня.

Реклама
Читайте також:

Вибух автобуса з кадирівцями в Мелітополі

"Успішна операція ГУР МО України та руху опору ― сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули", — розкрили розвідники наслідки операції.

У ГУР додали, що зазнали поранень і двоє російських окупантів, які їхали в сусідньому авто. Також вдалося знищити ворожий комплекс РЕБ.

Нагадаємо, що нещодавно розвідники ліквідували позицію загарбників на Тендрівській косі біля берегів Херсонської області. Відео успішної операції опублікували в соцмережах.

Також ГУР повідомило, що в Росії невідомі спалили винищувач Су-27УБ. Літак повністю згорів на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю.

Додамо, що бійці ГУР дізналися дані командира бригади окупантів, яка запускає ударні безпілотники по Україні.

спецоперація окупанти Мелітополь війна в Україні ГУР
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації