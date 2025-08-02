Вибух автобуса з кадирівцями в Мелітополі — деталі операції ГУР

Вибух у Мелітополі. Фото: кадр із відео

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув мікроавтобус із військовими підрозділу "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову. Внаслідок спецоперації ГУР загинуло п'ятеро пасажирів.

Відео вибухової роботи розвідники опублікували в Telegram у суботу, 2 серпня.

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"Успішна операція ГУР МО України та руху опору ― сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули", — розкрили розвідники наслідки операції.

У ГУР додали, що зазнали поранень і двоє російських окупантів, які їхали в сусідньому авто. Також вдалося знищити ворожий комплекс РЕБ.

Нагадаємо, що нещодавно розвідники ліквідували позицію загарбників на Тендрівській косі біля берегів Херсонської області. Відео успішної операції опублікували в соцмережах.

Також ГУР повідомило, що в Росії невідомі спалили винищувач Су-27УБ. Літак повністю згорів на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю.

Додамо, що бійці ГУР дізналися дані командира бригади окупантів, яка запускає ударні безпілотники по Україні.