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Головна Армія Висадились на Тендрівській косі й ліквідували ворога — відео ГУР

Висадились на Тендрівській косі й ліквідували ворога — відео ГУР

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Дата публікації: 29 липня 2025 19:54
Воїни ГУР висадились на Тендрівській косі — відео
Катер ГУР. Фото: кадр з відео

Воїни Головного Управління розвідки Міністерства оборони України в ніч проти понеділка, 28 липня, висадилися на Тендрівській косі біля берегів Херсонської області. Там воїни ліквідували позицію окупантів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Висадка на Тендрівській косі

Воїни Департаменту активних дій ГУР МО реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря, висадившись на Тендрівській косі. 

Там бійцям вдалося ліквідувати позицію російських військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса" без втрат для українських військ.

Після цього на острові замайорів український прапор.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, днями хакери ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму.

Також нещодавно бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків, взявши чотирьох в полон. 

розвідка Херсонська область окупанти війна в Україні ГУР атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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