Воїни ГУР висадились на Тендрівській косі — відео

Катер ГУР. Фото: кадр з відео

Воїни Головного Управління розвідки Міністерства оборони України в ніч проти понеділка, 28 липня, висадилися на Тендрівській косі біля берегів Херсонської області. Там воїни ліквідували позицію окупантів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Висадка на Тендрівській косі

Воїни Департаменту активних дій ГУР МО реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря, висадившись на Тендрівській косі.

Там бійцям вдалося ліквідувати позицію російських військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса" без втрат для українських військ.

Після цього на острові замайорів український прапор.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, днями хакери ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму.

Також нещодавно бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків, взявши чотирьох в полон.