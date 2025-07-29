Кирило Буданов отримав поранення на полі бою — історія порятунку

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Під час одного з бойових епізодів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав поранення. Він просив своїх побратимів залишити його на полю бою, але вони не покинули свого командира і витягнули з небезпечного місця.

Про цей випадок розповів генерал‑майор, колишній заступник начальника ГУР Ілля Павленко у програмі "Хід Тузова" на каналі "Апостроф".

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Павленко розповів, що Буданов отримав поранення у період активної участі ГУР у бойових діях в зоні АТО. Тоді очільник розвідки, як і всі інші офіцери, виконував завдання безпосередньо на передовій. Під час одного з виходів він отримав поранення.

"Буданова поранили, і він просив хлопців його кинути. Спецназ ГУР такого собі не дозволить. І хлопці дійсно його врятували", — поділився генерал.

Буданов пройшов реабілітацію і не згадував про своє поранення, поки журналісти не помітили шрам на його руці.

Також Павленко додав, що участь у спецопераціях — це завжди усвідомлений ризик, який потребує професіоналізму та відповідальності.

"Ти розумієш, що йдеш на ризик. Але ти не йдеш, щоби загинути. Ти йдеш з розумінням, що тобі треба ризикнути своїм здоров’ям і життям, але ти повинен зменшити цей ризик. Чому? Бо маєш стати професіоналом. І не допустити навіть того, щоби тебе поранили, інакше можеш стати тягарем для своїх побратимів", — констатував ексзаступник Буданова.

Нагадаємо, раніше Буданов оцінив, чи є в команді Трампа вороги України. За його словами, допомога Києву відповідає американським національним інтересам і принципу "Америка понад усе".

Водночас блогер Олексій Голобуцький пояснив важливість участі очільника ГУР у бойових операціях. Це не дозволяє відриватися від реалій війни і допомагає ухвалювати правильні рішення.