Кирилл Буданов получил ранение на поле боя — история спасения

У Буданова рассказали, как глава ГУР смог спастись с поля боя
Во время одного из боевых эпизодов начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов получил ранение. Он просил своих побратимов оставить его на поле боя, но они не бросили своего командира и вытащили из опасного места.
Об этом случае рассказал генерал-майор, бывший заместитель начальника ГУР Илья Павленко в программе "Хід Тузова" на канале "Апостроф".
Как побратимы спасли Буданова с ранением
Павленко рассказал, что Буданов получил ранение в период активного участия ГУР в боевых действиях в зоне АТО. Тогда глава разведки, как и все другие офицеры, выполнял задачи непосредственно на передовой. Во время одного из выходов он получил ранения.
"Буданова ранили, и он просил ребят его бросить. Спецназ ГУР такого себе не позволит. И ребята действительно его спасли", — поделился генерал.
Буданов прошел реабилитацию и не вспоминал о своем ранении, пока журналисты не заметили шрам на его руке.
Также Павленко добавил, что участие в спецоперациях — это всегда осознанный риск, который требует профессионализма и ответственности.
"Ты понимаешь, что идешь на риск. Но ты не идешь, чтобы погибнуть. Ты идешь с пониманием, что тебе надо рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что ты должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать обузой для своих собратьев", — констатировал экс-заместитель Буданова.
Напомним, ранее Буданов оценил, есть ли в команде Трампа враги Украины. По его словам, помощь Киеву соответствует американским национальным интересам и принципу "Америка превыше всего".
В то же время блогер Алексей Голобуцкий объяснил важность участия главы ГУР в боевых операциях. Это не позволяет отрываться от реалий войны и помогает принимать правильные решения.
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