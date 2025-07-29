Кирилл Буданов получил ранение на поле боя — история спасения

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Во время одного из боевых эпизодов начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов получил ранение. Он просил своих побратимов оставить его на поле боя, но они не бросили своего командира и вытащили из опасного места.

Об этом случае рассказал генерал-майор, бывший заместитель начальника ГУР Илья Павленко в программе "Хід Тузова" на канале "Апостроф".

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Павленко рассказал, что Буданов получил ранение в период активного участия ГУР в боевых действиях в зоне АТО. Тогда глава разведки, как и все другие офицеры, выполнял задачи непосредственно на передовой. Во время одного из выходов он получил ранения.

"Буданова ранили, и он просил ребят его бросить. Спецназ ГУР такого себе не позволит. И ребята действительно его спасли", — поделился генерал.

Буданов прошел реабилитацию и не вспоминал о своем ранении, пока журналисты не заметили шрам на его руке.

Также Павленко добавил, что участие в спецоперациях — это всегда осознанный риск, который требует профессионализма и ответственности.

"Ты понимаешь, что идешь на риск. Но ты не идешь, чтобы погибнуть. Ты идешь с пониманием, что тебе надо рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что ты должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать обузой для своих собратьев", — констатировал экс-заместитель Буданова.

Напомним, ранее Буданов оценил, есть ли в команде Трампа враги Украины. По его словам, помощь Киеву соответствует американским национальным интересам и принципу "Америка превыше всего".

В то же время блогер Алексей Голобуцкий объяснил важность участия главы ГУР в боевых операциях. Это не позволяет отрываться от реалий войны и помогает принимать правильные решения.