Воины ГУР высадились на Тендровской косе - видео

Катер ГУР. Фото: кадр из видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на понедельник, 28 июля, высадились на Тендровской косе у берегов Херсонской области. Там воины ликвидировали позицию оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 29 июля.

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Высадка на Тендровской косе

Воины Департамента активных действий ГУР МО реализовали боевую операцию в северной части Черного моря, высадившись на Тендровской косе.

Там бойцам удалось ликвидировать позицию российских войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса" без потерь для украинских войск.

После этого на острове взвился украинский флаг.

Скриншот поста ГУР

Напомним, на днях хакеры ГУР атаковали серверы оккупационных властей Крыма.

Также недавно бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков, взяв четырех в плен.