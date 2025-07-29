Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Высадились на Тендровской косе и ликвидировали врага — видео ГУР

Высадились на Тендровской косе и ликвидировали врага — видео ГУР

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:54
Воины ГУР высадились на Тендровской косе - видео
Катер ГУР. Фото: кадр из видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на понедельник, 28 июля, высадились на Тендровской косе у берегов Херсонской области. Там воины ликвидировали позицию оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 29 июля.

Реклама
Читайте также:

Высадка на Тендровской косе

Воины Департамента активных действий ГУР МО реализовали боевую операцию в северной части Черного моря, высадившись на Тендровской косе.

Там бойцам удалось ликвидировать позицию российских войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса" без потерь для украинских войск.

После этого на острове взвился украинский флаг.

null
Скриншот поста ГУР

Напомним, на днях хакеры ГУР атаковали серверы оккупационных властей Крыма.

Также недавно бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков, взяв четырех в плен.

разведка Херсонская область оккупанты война в Украине ГУР атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации