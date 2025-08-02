Взрыв автобуса с кадыровцами в Мелитополе — детали операции ГУР

В Мелитополе взорвался автобус с кадыровцами — видео операции ГУР
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался микроавтобус с военными подразделения "Ахмат", которое подчиняется Рамзану Кадырову. В результате спецоперации ГУР погибли пятеро пассажиров.
Видео взрывной работы разведчики опубликовали в Telegram в субботу, 2 августа.
Взрыв автобуса с кадыровцами в Мелитополе
"Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления — сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли", — раскрыли разведчики последствия операции.
В ГУР добавили, что получили ранения и двое российских оккупантов, которые ехали в соседнем авто. Также удалось уничтожить вражеский комплекс РЭБ.
Напомним, что недавно разведчики ликвидировали позицию захватчиков на Тендровской косе у берегов Херсонской области. Видео успешной операции опубликовали в соцсетях.
Также ГУР сообщило, что в России неизвестные сожгли истребитель Су-27УБ. Самолет полностью сгорел на аэродроме "Армавир" Краснодарского края.
Добавим, что бойцы ГУР узнали данные командира бригады оккупантов, которая запускает ударные беспилотники по Украине.
Читайте Новини.LIVE!