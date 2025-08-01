ГУР встановило особу росіянина, який керує атаками дронів Shahed на Україну

У ГУР з’ясували, хто керує атаками "шахедів" по Україні
Головне управління розвідки Міноборони України встановило дані ще одного російського воєнного злочинця. Йдеться про командира бригади окупантів, що запускає ударні дрони типу Shahed.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.
Російський воєнний злочинець
Підполковник російської армія Нєґруб Руслан Миколайович є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад". Його військова частина 35666-Б, а пункт дислокації — Коренівськ, Краснодарський край.
Бригада окупантів здійснює запуски дронів Shahed по території України. РФ бʼє безпілотниками по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.
"Воєнний злочинець Руслан Нєґруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС республіки Північна Осетія-аланія. Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища", — йдеться у повідомленні.
Загарбник одружений із Нєґруб Надією Іванівною, народженою 8 березня 1981 року.
Відомо, що подружжя виховує 20-річного сина.
Їх адреса реєстрації або проживання: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. Мікрорайон Сєверний, буд. 1, кв. 76.
Нагадаємо, у липні цього року російські окупанти встановили новий антирекорд за кількістю запущених дронів для обстрілів України.
Раніше стало відомо, що РФ будує укриття для літаків на аеродромах, які розташовані біля кордону з Україною.
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