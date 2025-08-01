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Головна Армія У ГУР з’ясували, хто керує атаками "шахедів" по Україні

У ГУР з’ясували, хто керує атаками "шахедів" по Україні

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Дата публікації: 1 серпня 2025 12:47
ГУР встановило особу росіянина, який керує атаками дронів Shahed на Україну
Російський дрон Shahed. Фото: ARMYINFORM

Головне управління розвідки Міноборони України встановило дані ще одного російського воєнного злочинця. Йдеться про командира бригади окупантів, що запускає ударні дрони типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.

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Російський воєнний злочинець

Підполковник російської армія Нєґруб Руслан Миколайович є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад". Його військова частина 35666-Б, а пункт дислокації — Коренівськ, Краснодарський край.

Нєґруб Руслан Миколайович
Російський воєнний злочинець Нєґруб Руслан Миколайович. Фото: ГУР

Бригада окупантів здійснює запуски дронів Shahed по території України. РФ бʼє безпілотниками по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення. 

"Воєнний злочинець Руслан Нєґруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС республіки Північна Осетія-аланія. Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища", — йдеться у повідомленні.

Загарбник одружений із Нєґруб Надією Іванівною, народженою 8 березня 1981 року. 

Відомо, що подружжя виховує 20-річного сина.

Їх адреса реєстрації або проживання: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. Мікрорайон Сєверний, буд. 1, кв. 76.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні цього року російські окупанти встановили новий антирекорд за кількістю запущених дронів для обстрілів України.

Раніше стало відомо, що РФ будує укриття для літаків на аеродромах, які розташовані біля кордону з Україною.

війна безпілотники Україна військові злочини ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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