ГУР установило личность россиянина, который руководит атаками дронов Shahed на Украину

Российcкий дрон Shahed. Фото: ARMYINFORM

Главное управление разведки Минобороны Украины установило данные еще одного российского военного преступника. Речь идет о командире бригады оккупантов, которая запускает ударные дроны типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в пятницу, 1 августа.

Реклама

Читайте также:

Российский военный преступник

Подполковник российской армии Негруб Руслан Николаевич является командиром отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Его воинская часть 35666-Б, а пункт дислокации — Кореневск, Краснодарский край.

Российский военный преступник Негруб Руслан Николаевич. Фото: ГУР

Бригада оккупантов осуществляет запуски дронов Shahed по территории Украины. РФ бьет беспилотниками по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

"Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД республики Северная Осетия-алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища", — говорится в сообщении.

Захватчик женат на Негруб Надежде Ивановне, рожденной 8 марта 1981 года.

Известно, что супруги воспитывают 20-летнего сына.

Их адрес регистрации или проживания: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, в июле этого года российские оккупанты установили новый антирекорд по количеству запущенных дронов для обстрелов Украины.

Ранее стало известно, что РФ строит укрытия для самолетов на аэродромах, которые расположены у границы с Украиной.