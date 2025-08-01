ГУР установило личность россиянина, который руководит атаками дронов Shahed на Украину

В ГУР выяснили, кто руководит атаками "шахедов" по Украине
Главное управление разведки Минобороны Украины установило данные еще одного российского военного преступника. Речь идет о командире бригады оккупантов, которая запускает ударные дроны типа Shahed.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в пятницу, 1 августа.
Российский военный преступник
Подполковник российской армии Негруб Руслан Николаевич является командиром отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Его воинская часть 35666-Б, а пункт дислокации — Кореневск, Краснодарский край.
Бригада оккупантов осуществляет запуски дронов Shahed по территории Украины. РФ бьет беспилотниками по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
"Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД республики Северная Осетия-алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища", — говорится в сообщении.
Захватчик женат на Негруб Надежде Ивановне, рожденной 8 марта 1981 года.
Известно, что супруги воспитывают 20-летнего сына.
Их адрес регистрации или проживания: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.
Напомним, в июле этого года российские оккупанты установили новый антирекорд по количеству запущенных дронов для обстрелов Украины.
Ранее стало известно, что РФ строит укрытия для самолетов на аэродромах, которые расположены у границы с Украиной.
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