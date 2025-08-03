ВСУ дроном взорвали мост в России

Украинский оператор БпЛА. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области. Переправа была заминирована россиянами.

Видео работы 1-й отдельной бригады территориальной обороны опубликовал DroneBomber.

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Украинские воины отследили, что оккупанты заминировали мост, и воспользовались этой ситуацией. Россияне не взрывали переправу, потому что надеялись использовать ее для эвакуации собственных войск.

Взрыв произошел в результате точной атаки FPV-дрона, которым управлял оператор с украинской стороны.

Российские Telegram-каналы сообщают, что инцидент произошел вблизи села Рудня-Цата, которое расположено всего в 8-10 километрах от украинской границы. Мост был важным путем сообщения. Три населенных пункта оказались изолированными — без возможности проезда к остальной Брянской области.

Напомним, недавно ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении.

А Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео спецоперации, в результате которой в Мелитополе взорвался автобус с кадыровцами.