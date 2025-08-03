Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ показали, как дроном взорвали заминированный РФ мост — видео

ВСУ показали, как дроном взорвали заминированный РФ мост — видео

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:57
ВСУ дроном взорвали мост в России
Украинский оператор БпЛА. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области. Переправа была заминирована россиянами.

Видео работы 1-й отдельной бригады территориальной обороны опубликовал DroneBomber.

Реклама
Читайте также:

Как украинские дроны уничтожают мосты в России?

Украинские воины отследили, что оккупанты заминировали мост, и воспользовались этой ситуацией. Россияне не взрывали переправу, потому что надеялись использовать ее для эвакуации собственных войск.

Взрыв произошел в результате точной атаки FPV-дрона, которым управлял оператор с украинской стороны.

Российские Telegram-каналы сообщают, что инцидент произошел вблизи села Рудня-Цата, которое расположено всего в 8-10 километрах от украинской границы. Мост был важным путем сообщения. Три населенных пункта оказались изолированными — без возможности проезда к остальной Брянской области.

Напомним, недавно ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении.

А Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео спецоперации, в результате которой в Мелитополе взорвался автобус с кадыровцами.

мост ВСУ війна Россия FPV-дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации