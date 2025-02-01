На Донеччині танкісти знищили окупантів, які заховалися в будівлі — відео

Постріл з танку. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, воїни на Донеччині знищили будівлю, в якій перебували окупанти.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у суботу, 1 лютого.

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У пресслужбі зазначили, що на Торецькому напрямку українські військові знищили російських штурмовиків, які заховалися в будівлі.

Але танкісти 28-ї окремої механізованої бригади за підтримки підрозділу "Гюрза" нагадали ворогу, що будівля — це не найнадійніша схованка.

"Одним пострілом вони перетворили її на купу будматеріалів разом із тими, хто всередині", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, прикордонники ліквідували майже 30 окупантів та їхню техніку під Вовчанськом у Харківській області.

Також українські бійці знищили велику кількість бронетехніки та ворожого озброєння на Донеччині.