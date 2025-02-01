На Донеччині танкісти знищили окупантів, які заховалися в будівлі — відео

ЗСУ майстерно ліквідували окупантів пострілом із танка — відео
Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, воїни на Донеччині знищили будівлю, в якій перебували окупанти.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у суботу, 1 лютого.
Знищення окупантів на Донеччині
У пресслужбі зазначили, що на Торецькому напрямку українські військові знищили російських штурмовиків, які заховалися в будівлі.
Але танкісти 28-ї окремої механізованої бригади за підтримки підрозділу "Гюрза" нагадали ворогу, що будівля — це не найнадійніша схованка.
"Одним пострілом вони перетворили її на купу будматеріалів разом із тими, хто всередині", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники ліквідували майже 30 окупантів та їхню техніку під Вовчанськом у Харківській області.
Також українські бійці знищили велику кількість бронетехніки та ворожого озброєння на Донеччині.
Читайте Новини.LIVE!