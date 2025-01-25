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Розвідники ГУР МО України нищать бронетехніку ворога — відео

25 січня 2025 13:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Розвідники ГУР України знищують бронетехніку ворога на фронті
Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські військові влучно атакували кілька позицій ворога на фронті. Бійці підрозділу "Крила" показали на відео знищення бронетехніки, ворожих позицій та особового складу російських окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки України.

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На фронті в районах Покровська (Донецька область) та Запорізької області розвідники завдали значних втрат противнику. Знищено три броньовані машини "Тигр", підбито дві БМП ворога. Також знищено та пошкоджено три російські танки Т-72.

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Вибух внаслідок влучання. Фото: скриншот
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Пожежа внаслідок вибуху. Фото: скриншот

Окрім того, завдяки використанню FPV-дронів, розвідники зруйнували ворожі укриття, вогневі позиції, місця накопичення військ і техніки противника, а також знищили транспортні засоби та обладнання окупантів.

Нагадаємо, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади показали відео, як знищили колону бронетехніки РФ в Курській області. 

Також ГУР оприлюднило запис перехопленої розмови росіян. На записі чітко чутно, як росіянин віддає наказ стратити українського військовополоненого. 

розвідка відео Запорізька область окупанти ГУР Покровськ

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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