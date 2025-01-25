Разведчики ГУР Украины уничтожают бронетехнику врага на фронте

Разведчики ГУР МО Украины уничтожают бронетехнику врага — видео
Украинские военные метко атаковали несколько позиций врага на фронте.
Бойцы подразделения "Крылья" показали на видео уничтожения бронетехники, вражеских позиций и личного состава российских оккупантов.
Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Украины.
Российские войска понесли потери в районах Покровска и Запорожской области
На фронте в районах Покровска (Донецкая область) и Запорожской области разведчики нанесли значительные потери противнику. Уничтожено три бронированные машины "Тигр", подбиты две БМП врага. Также уничтожено и повреждено три российских танка Т-72.
Кроме того, благодаря использованию FPV-дронов, разведчики разрушили вражеские укрытия, огневые позиции, места накопления войск и техники противника, а также уничтожили транспортные средства и оборудование оккупантов.
Напомним, бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали видео, как уничтожили колонну бронетехники РФ в Курской области.
Также ГУР обнародовало запись перехваченного разговора россиян. На записи четко слышно, как россиянин отдает приказ казнить украинского военнопленного.
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