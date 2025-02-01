В Донецкой области танкисты уничтожили оккупантов, которые спрятались в здании - видео

Выстрел из танка. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков и их техники на нашей земле. Так, воины на Донеччине уничтожили здание, в котором находились оккупанты.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 1 февраля.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Донеччине

В пресс-службе отметили, что на Торецком направлении украинские военные уничтожили российских штурмовиков, которые спрятались в здании.

Но танкисты 28 отдельной механизированной бригады при поддержке подразделения "Гюрза" напомнили врагу, что здание — это не самый надежный тайник.

"Одним выстрелом они превратили его в кучу стройматериалов вместе с теми, кто внутри", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, пограничники ликвидировали почти 30 оккупантов и их технику под Волчанском Харьковской области.

Также украинские бойцы уничтожили большое количество бронетехники и вражеского вооружения в Донецкой области.