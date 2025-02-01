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ВСУ мастерски ликвидировали оккупантов выстрелом из танка — видео

1 февраля 2025 14:48
Евгения Брюховецкая - редактор
В Донецкой области танкисты уничтожили оккупантов, которые спрятались в здании - видео
Выстрел из танка. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков и их техники на нашей земле. Так, воины на Донеччине уничтожили здание, в котором находились оккупанты.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 1 февраля.

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В пресс-службе отметили, что на Торецком направлении украинские военные уничтожили российских штурмовиков, которые спрятались в здании.

Но танкисты 28 отдельной механизированной бригады при поддержке подразделения "Гюрза" напомнили врагу, что здание — это не самый надежный тайник.

"Одним выстрелом они превратили его в кучу стройматериалов вместе с теми, кто внутри", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, пограничники ликвидировали почти 30 оккупантов и их технику под Волчанском Харьковской области.

Также украинские бойцы уничтожили большое количество бронетехники и вражеского вооружения в Донецкой области.

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