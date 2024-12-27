Український всюдихід Равлик допущено до використання у ЗСУ

Всюдихід "Равлик". Фото: МІноборони

Силам оборони України дозволили використовувати всюдихід "Равлик". Він здатний перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або майже двотонний причіп.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Всюдихід "Равлик"

Міністерство кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу "Равлик". Її створили в Україні.

Особливості:

легко транспортується на автопричепі;

перевозить декілька сотень кілограмів вантажу або майже двотонний причіп;

пило- та вологозахищена платформа, працює у мороз та у спеку;

електродвигун і всюдихідні шини забезпечують безшумність.

"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

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