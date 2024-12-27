Украинский вездеход Равлик допущен к использованию в ВСУ

ВСУ разрешили использовать вездеход "Равлик" — особенности
Силам обороны Украины разрешили использовать вездеход "Равлик". Он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 27 декабря.
Вездеход "Равлик"
Министерство кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках универсальную мобильную платформу "Равлик". Ее создали в Украине.
Особенности:
- легко транспортируется на автоприцепе;
- перевозит несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп;
- пыле- и влагозащищенная платформа, работает в мороз и в жару;
- электродвигатель и вездеходные шины обеспечивают бесшумность.
"Благодаря конструктивным особенностям и внедрением современных инженерных решений "Равлик" без проблем преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия. Этого робота можно использовать как универсальную платформу для выполнения широкого спектра задач", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Напомним, украинское правительство приняло решение о постоянном финансировании закупки отечественных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Также в приложении "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных, которая предлагает ряд преимуществ в повседневной жизни.
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