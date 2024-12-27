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ВСУ разрешили использовать вездеход "Равлик" — особенности

27 декабря 2024 12:23
Аркадий Пастула - Редактор
Украинский вездеход Равлик допущен к использованию в ВСУ
Вездеход "Равлик". Фото: Минобороны
Аркадий Пастула - Редактор

Силам обороны Украины разрешили использовать вездеход "Равлик". Он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 27 декабря.

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Министерство кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках универсальную мобильную платформу "Равлик". Ее создали в Украине.

Особенности:

  • легко транспортируется на автоприцепе;
  • перевозит несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп;
  • пыле- и влагозащищенная платформа, работает в мороз и в жару;
  • электродвигатель и вездеходные шины обеспечивают бесшумность.      

"Благодаря конструктивным особенностям и внедрением современных инженерных решений "Равлик" без проблем преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия. Этого робота можно использовать как универсальную платформу для выполнения широкого спектра задач", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, украинское правительство приняло решение о постоянном финансировании закупки отечественных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. 

Также в приложении "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных, которая предлагает ряд преимуществ в повседневной жизни.

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